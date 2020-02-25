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Глава "Укрэнерго" уходит с должности — нардеп

Вторник, 25 февраля 2020, 14:11
 

И.о главы правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покинет компанию на следующей неделе.

Об этом сообщает народный депутат Александр Гончаренко со ссылкой на источники в Кабмине.

"Как сообщает мой источник в Кабмине Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы по поводу его освобождения уже подготовлены", - пишет нардеп.

Гончаренко сообщает, что на данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы "Укрэнерго".

Напомним:

Недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает скорейшего завершения конкурса на главу "Укрэнерго".

В феврале сообщалось, что Минэкоэнерго ожидает, что оператор системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в ближайшее время подаст обновленный прогнозный баланс объединенной энергосистемы Украины, который, в частности, будет содержать сведенные к минимуму объемы импорта электроэнергии из РФ и Беларуси.

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Укрэнерго

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