Глава "Укрэнерго" уходит с должности — нардеп
И.о главы правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покинет компанию на следующей неделе.
Об этом сообщает народный депутат Александр Гончаренко со ссылкой на источники в Кабмине.
"Как сообщает мой источник в Кабмине Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы по поводу его освобождения уже подготовлены", - пишет нардеп.
Гончаренко сообщает, что на данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы "Укрэнерго".
Напомним:
Недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает скорейшего завершения конкурса на главу "Укрэнерго".
В феврале сообщалось, что Минэкоэнерго ожидает, что оператор системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в ближайшее время подаст обновленный прогнозный баланс объединенной энергосистемы Украины, который, в частности, будет содержать сведенные к минимуму объемы импорта электроэнергии из РФ и Беларуси.
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