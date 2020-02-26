Валютный рынок: евро продолжает лихорадить

25 февраля торги на межбанковском валютном рынке прошли достаточно динамично - за день курс вырос на межбанке с 24,50 - 24,53 гривни до 24,54 - 24,56 гривни.

По данным Finance.ua, многие участники межбанку делали ставку на активное присутствие на нем нерезидентов с продажей валюты под операции по покупке гривневых облигаций на аукционе по размещению ОВГЗ.

"Они выжидали с приобретением валюты с расчетом, что иностранцы "засветятся" на торгах и они смогут купить ее дешевле. Но даже к вечеру - нерезиденты особо не были замечены с такими операциями. Необходимость закрытия своих сделок и привела к небольшому росту котировок доллара во второй половине сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными игроками на торгах оставались местные компании, а НБУ не приходилось выкупать валюту на рынке.

Продолжает лихорадить на межбанке евро - на котировки влияет коронавирус и его последствия для мировой экономики.

За 25 февраля котировки евро на международных рынках были в пределах коридора от 1,083 до 1,0865 доллара за евро, на нашем межбанке к вечеру котировки евро находились на уровне 26,58 - 26,61 гривни.

Вмешательство НБУ на рынке не понадобилось - местные покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу.

Нацбанк на 26 февраля установил официальный курс гривни на уровне 24,53 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,60 гривни за евро (на 25 февраля - 26,51 гривни).

Экономическая правда