Валютный рынок: евро продолжает лихорадить
25 февраля торги на межбанковском валютном рынке прошли достаточно динамично - за день курс вырос на межбанке с 24,50 - 24,53 гривни до 24,54 - 24,56 гривни.
По данным Finance.ua, многие участники межбанку делали ставку на активное присутствие на нем нерезидентов с продажей валюты под операции по покупке гривневых облигаций на аукционе по размещению ОВГЗ.
"Они выжидали с приобретением валюты с расчетом, что иностранцы "засветятся" на торгах и они смогут купить ее дешевле. Но даже к вечеру - нерезиденты особо не были замечены с такими операциями. Необходимость закрытия своих сделок и привела к небольшому росту котировок доллара во второй половине сессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными игроками на торгах оставались местные компании, а НБУ не приходилось выкупать валюту на рынке.
Продолжает лихорадить на межбанке евро - на котировки влияет коронавирус и его последствия для мировой экономики.
За 25 февраля котировки евро на международных рынках были в пределах коридора от 1,083 до 1,0865 доллара за евро, на нашем межбанке к вечеру котировки евро находились на уровне 26,58 - 26,61 гривни.
Вмешательство НБУ на рынке не понадобилось - местные покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу.
Нацбанк на 26 февраля установил официальный курс гривни на уровне 24,53 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,60 гривни за евро (на 25 февраля - 26,51 гривни).
Экономическая правда
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