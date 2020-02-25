Официальный курс на 26 февраля: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 24,53 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,60 гривни за евро (на 25 февраля - 26,51 гривни).

Напомним:

25 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,52 гривни за доллар.

25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,55 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 24,50 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,51 гривни (на 24 февраля - 26,41 гривни).

Экономическая правда