Закрытие межбанка: гривня немного сдала позиции

25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,53 - 24,55 гривни;

Евро - 26,60 - 26,62 гривни;

Напомним:

25 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,52 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 24,50 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,51 гривни (на 24 февраля - 26,41 гривни).

Экономическая правда