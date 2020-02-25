Закрытие межбанка: гривня немного сдала позиции
Вторник, 25 февраля 2020, 17:05
25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,53 - 24,55 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,53 - 24,55 гривни;
Евро - 26,60 - 26,62 гривни;
Напомним:
25 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,52 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 24,50 гривни за доллар.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,51 гривни (на 24 февраля - 26,41 гривни).
Экономическая правда
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