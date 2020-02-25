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Экс-гендиректор "Альфа Банка" покупает долю "Идея Банк"

Вторник, 25 февраля 2020, 15:08
 

Бывший генеральный директор Альфа-Банка Иван Свитек покупает 12,08% акций Идея Банка.

Об этом Свитек сообщил через систему НКЦБФР, передает Finclub.

"Сообщает о намерении приобрести значительный пакет акций АО "Идея Банк" в количестве 36 063 886 штук простых именных акций, что составляет 12,0719% от общего количества акций банка", - отметил гражданин Чехии в сообщении о покупке акций.

Согласно закону "Об акционерных обществах", Иван Свитек должен был сообщить публично о желании купить более 10% Идея Банка не позднее чем за 30 дней до даты приобретения соответствующего пакета акций.

Для этого он 17 февраля письменно сообщил банк о своем намерении и обнародовал это заявление в системе НКЦБФР.

Напомним:

В августе глава правления украинского "Альфа-Банка" Иван Свитек решил прекратить работу в банковской группе.

В декабре сообщалось, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банк".

"Due diligence проводит Dragon Capital, а новым руководителем банка может стать Иван Свитек. Его уже видели в банке, он изучает его бизнес-процессы", - сказал банкир. знакомый с ситуацией в украинском банке.

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Альфа Банк банк

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