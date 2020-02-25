Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржель провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий и передать результаты в правоохранительные органы.

Об этом он заявил во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли.

"За 15 лет дотации государства в угольную отрасль составили 75 млрд гривень .. за эти годы долги государства перед предприятиями выросли до 28 миллиардов.

Странная формула по которой государство вкладывает деньги и получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто являются бенефициарами этой формулы.

.. Термин "смотрящие" за шахтами должна исчезнуть, вместе с самими "смотрящими", - заявил Зеленский.

Президент поручил Минекоенерго провести аудит угольных предприятий и отчитаться.

"Я поручаю господину Оржелю (министру Минекоенерго - ЭП) в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и передать результаты в правоохранительные органы", - резюмирует Зеленский.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предложил компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, и в случае необходимости, готов оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.

Экономическая правда