В Кабмине анонсировали международный аудит Пенсионного фонда

Кабинет министров планирует провести международный аудит Пенсионного фонда, чтобы разобраться с расходами ведомства.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, во время выступления на Форуме Реформ.

"В Пенсионном фонде пока планируем международный аудит профессиональной аудиторской компанией, чтобы коренным образом разобраться, что там происходит с точки зрения затрат.

В этом году мы точно очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономленны за счет уменьшения админрасходов ... так называемого фрода", - сказал Гончарук.

В то же время он отметил, что полная реформа системы потребует не одного года.

"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связано с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна разработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он.

Напомним:

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

В средине января Министерство финансов анонсировало старт рабочей группы по разработке налоговой реформы.

Как ранее заявлял глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, самые главные моменты реформы - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог

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