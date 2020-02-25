Курс валют на 25 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

25 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,51 - 24,53 гривни;

Евро - 26,63 - 26,65 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,30 - 24,51 гривни. Евро покупают по 26,30 гривни, продают по 26,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,40 - 24,40 гривни, евро - 26,41 - 26,50 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 24,50 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,51 гривни (на 24 февраля - 26,41 гривни).

Экономическая правда