Нардеп рассказал, как была устроена коррупция в сфере строительства

Во времена президентства Виктора Януковича сформировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом заявил народный депутат Иван Юнаков в интервью Экономической правде.

По словам нардепа, структура ГАСИ филигранна и сложна.

"Уникальность системы в том, что в ГАСИ взяток не брали, но делали все, чтобы загнать застройщика к частным структурам, например, в "Украинскую строительную экспертизу". Эти компании проводили весь спектр услуг, чтобы получить безопасное (даже если были нарушения) сопровождение объекта в ГАСИ. Были сотрудники, которые занимались "загоном" — загоняли застройщика к этим компаниям", – заявил Юнаков.

По его словам, официальные лица инспекции денег "не видели" и привлечь их к ответственности не за что.

"Предполагаем, что деньги им потом спускали вниз как "зарплату" в конвертах", – сказал нардеп.

Функционирование коррупционной системы поддерживали юридический и силовой блоки.

"Юридической частью занималась семья Рыбаков. Рыбак-отец, который был спикером парламента, и его сын (сын экс-спикера Верховной Рады Владимира Рыбака Александр возглавлял ГАСИ во времена президентства Виктора Януковича. – ЭП). Это доказанные вещи, потому что существуют уголовные производства и у одних, и у других", – говорится в интервью.

"Юридическая часть вместе с Кучером (Сергей Кучер, руководитель киевского ГАСИ во времена президентства Виктора Януковича - ред) создавала законы, схемы. Их поддерживал силовой блок — прокуратура в лице семьи Пшонки, тоже отец и сын", – заявил Юнаков.

Он добавил, что большинство чиновников ГАСИ занимались лишь операционной деятельностью.

"Вот эти все товарищи (показывает на Януковича, Пшонку и Рыбака. — ЭП), вот откуда ноги растут. Если сверху нет команды — все сразу рушится", – сообщил нардеп.

В 2011 году была проведена корректировка закона, согласно которой ГАСИ выполняла исключительно декларативную функцию. С тех пор ГАСИ юридически не несла никакой ответственности, рассказал Юнаков.

"Соответственно, работники ГАСИ имели полное право закрывать глаза на какие-то нарушения, или работал принцип молчаливого согласия. Поэтому схема и работала. Никто из этих ребят официально не подписывал документы", – говорится в интервью.

Юнаков отметил, что при президентстве Петра Порошенко система продолжила функционировать.

"В 2015 году добавился Научно-технический совет, который позволил обходить государственные строительные нормы и закон. [На верхнем уровне сменились бенефициары], а на нижних уровнях фамилии остались те же", – заявил нардеп.

Отвечая на вопрос, почему коррупционная вертикаль продолжила работать и при президенте Владимире Зеленском, Юнаков заявил, что связь между верхней и нижней частями вертикали начала разрываться.

"Коррупционный механизм был налажен, и, на наш взгляд, поток останавливался на среднем звене, наверх он не шел. Потом его участники начали между собой что-то делить, и система начала разваливаться. Система начала сама себя грызть и все это вылезло наверх", – заявил он.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Напоминаем:

Юнаков также заявил, что экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную "схему" "5 долларов за квадратный метр".

По словам нардепа, последние пять лет внутри ГАСИ происходила борьба между двумя группами: братьев Горовых (по информации СМИ, Юрий Горовой был "смотрящим" за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане. – ЭП) и Алексея Кудрявцева.

По словам Юнакова, бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев шантажирует отрасль, имея доступ к цифровому реестру ГАСИ.

Экономическая правда