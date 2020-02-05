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В Украине повысили тарифы на холодную воду. Как вырастут платежки

Среда, 5 февраля 2020, 20:40
 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 компаний.

Об этом говорится на официальном сайте НКРЭКУ.

Как отмечает Укринформ, повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод произойдет практически во всех регионах Украины, для 43 предприятий, согласно поданным ими заявлениям.

При этом тарифы на водоснабжение, в зависимости от региона, вырастут на 15-20%.

В частности, в Киеве тарифы повысятся на 13,6% до 11,2 грн за 1 кубометр (без НДС), на водоотвод - на 6,3% до 7,96 грн за 1 кубометр (без НДС).

Как утверждают в своих заявлениях лицензиаты, поскольку цены на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий водоснабжения. Необходимость повышения тарифов объясняют также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчета уровня зарплат работникам этих предприятий.

К заявлениям лицензиата также добавлены обращения местных советов, в которых сообщается о поддержке необходимости приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

При этом материалы по обсуждению на предприятиях вопроса о повышении тарифов в некоторых случаях датированы еще половиной 2019 года.

Экономическая правда

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вода НКРЭ тарифы

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