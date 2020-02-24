Молдова может покупать газ через Украину дешевле, чем у "Газпрома" — глава ГТС

Из-за снижения цен на газ на европейских хабах, Молдова с помощью украинской газотранспортной инфраструктуры может покупать газ из ЄС на 16% дешевле, чем у "Газпрома" через украинский транзит.

Об этом сообщил глава "Оператора газотранспортной системы" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Макогон пишет, что подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах, вместо транзитного контракта 2009 года, дают возможность соседним странам использовать украинские ГТС для поставок газа из ЕС.

"Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС.

...Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%).

Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть", - резюмирует Макогон.

Напомним:

В конце декабря прошлого года, "Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

30 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитра



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