Украина и Молдова подписали соглашение о поставках газа
"Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
"Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское.
Таким образом, это полностью завершит разблокирования транбалканського газового коридора и разрешения потребителей Молдовы с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.
Напомним:
Ранее "Оператор ГТС Украины" уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским Газпромом.
Ранее сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом, который завершается 31 декабря 2019 года.
Экономическая правда
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