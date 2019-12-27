Украина и Молдова подписали соглашение о поставках газа

"Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

"Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское.

Таким образом, это полностью завершит разблокирования транбалканського газового коридора и разрешения потребителей Молдовы с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Напомним:

Ранее "Оператор ГТС Украины" уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским Газпромом.

Ранее сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом, который завершается 31 декабря 2019 года.

Экономическая правда