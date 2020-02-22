Samsung становит свой завод в случае заражения коронавирусам сотрудника

Компания Samsung Electronics закроет завод в корейском городе Куми в случае подтверждения коронавируса у сотрудника.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас завод остановил деяльность до понедельника, для предотвращения распространение вируса.

Samsung переместил около половины производства смартфонов во Вьетнам, но все еще производит некоторые модели Корее. Остановка на заводе может повлиять на производство моделей Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.

Напомним:

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.