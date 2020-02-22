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За 2019 год открылось 700 новых супермаркетов

Суббота, 22 февраля 2020, 11:00
 

В 2019 году ритейлеры суммарно открыли в Украине 697 продуктовых супермаркетов.

Об этом сообщает Retailers.

Из открытых в прошлом году 697 магазинов, 518 открылись в новых локациях, остальные сменили вывеску другой торговой сети в результате ребрендинга, или сделки по поглощению.

Как сообщает источник, по состоянию на конец 2019 года лидером по количеству магазинов в украинском продуктовом ритейле оставалась сеть АТБ-маркет, объединявшая 1078 магазинов.

В тройке лидеров также разместились группы Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash!, Fozzy C&C, Favore) и Volwest (Наш Край, Spar), которые к концу года насчитывали 561 и 277 магазинов соответственно.

В 2018 году в Украине было открыто суммарно 505 магазинов, а в 2017 году – 511.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить 60 млн долларов долгосрочного кредита Fozzy Group для обновления и расширения продуктовых сетей "Фора" и "Сильпо".

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ритейл

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