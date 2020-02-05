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ЕБРР планирует предоставить кредит Fozzy Group для расширения сетей "Сильпо" и "Фора"

Среда, 5 февраля 2020, 15:50
 

Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить 60 млн долларов долгосрочного кредита Fozzy Group для обновления и расширения продуктовых сетей "Фора" и "Сильпо".

Об этом сообщается на сайте банка.

"Проект поддержит стратегию Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса", - говорится в сообщении.

Заемщиком является ООО "Сильпо-Фуд", которая развивает сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо".

Общая стоимость проекта - 160,8 млн долларов, утверждение проекта запланировано на 11 марта 2020 года.

Проект направлен на повышение эффективности использования энергии и ресурсов, в том числе путем внедрения бесфреонового охлаждения, эффективной вентиляции, отопления, освещения и использования современных технологий обращения с отходами.

Также предполагается расширение присутствия сетей супермаркетов Fozzy Group в регионах с ограниченным предложением в сфере продуктового ритейла.

Совладельцами Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.

Экономическая правда

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ЕБРР кредит торговля

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