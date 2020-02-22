Милованов допускает разделение своего министерства

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допускает отделения Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

Об этом он сообщил в эфире "Украина 24" в пятницу вечером.

Министр отметил, что после того как земельная реформа завершится и будет запущен рынок, он поддержит создание нового министерства аграрной политики.

"МинАПК занималось двумя вещами - назначением руководителей на госпредприятия ... А второе - продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве нечего было спасать", - сказал Тимофей Милованов.

Отвечая на вопрос о том, какое министерство он потенциально возглавил бы, Милованов отметил, что чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на этом этапе в гипотетической ситуации разделения Минэкономики возглавил бы Минагро.

Напомним:

3 февраля в Кабинете министров заявили пока не планируется раздел Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако консультации продолжаются.

Президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

21 июля Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта.

29 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о необходимости сократить количество министерств: "Я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрав".

29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новое правительство состоит из 15 министерств вместо 19, которые были в Кабмине Гройсмана. В новый Кабмин входят 17 министров - вместо 25, как раньше. Также убрали первого вице-премьера и сократили количество должностей вице-премьеров с шести до двух.