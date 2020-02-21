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Нацбанк выкупил на межбанке 125 миллионов долларов

Пятница, 21 февраля 2020, 18:55
 

Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 17-21 февраля составили 125 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За этот период НБУ не продавал валюту - это свидетельствует о том, что предложение валюты превышало спрос на нее.

Всего с начала года Нацбанк купил на валютном рынке более 1 млрд долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют - 295 млн долларов. Резервы пополнили на 706 млн долларов.

Напомним:

Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 10-14 февраля составили 165,5 млн долларов - вдвое меньше, чем неделей ранее (362,5 млн долларов).

Экономическая правда

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НБУ межбанк

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