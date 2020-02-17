НБУ купил на межбанке 165 миллионов долларов
Понедельник, 17 февраля 2020, 15:15
Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 10-14 февраля составили 165,5 млн долларов - вдвое меньше, чем неделей ранее (362,5 млн долларов).
Об этом говорится в данных НБУ.
98,5 млн додарив Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching), а 67 млн долларов - по лучшей цене.
За этот период НБУ не продавал валюту.
С начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила 581 млн долларов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua