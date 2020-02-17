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НБУ купил на межбанке 165 миллионов долларов

Понедельник, 17 февраля 2020, 15:15
 

Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 10-14 февраля составили 165,5 млн долларов - вдвое меньше, чем неделей ранее (362,5 млн долларов).

Об этом говорится в данных НБУ.

98,5 млн додарив Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching), а 67 млн ​​долларов - по лучшей цене.

За этот период НБУ не продавал валюту.

С начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила 581 млн долларов.

Экономическая правда

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НБУ межбанк

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