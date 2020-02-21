Топ-3 товаров по покупкам в интернете

Из 7 миллионов интернет-пользователей в Украине, которые осуществляют покупки онлайн - 45% покупают бытовую технику и электронику.

Об этом сообщается в пресс-релизе OLX.

По данным сообщения, в Украине интернетом пользуются около 70% населения в возрасте от 16 лет. Треть из них, то есть более 7 млн человек, совершает покупки через интернет.

Среди товаров, которые чаще всего покупают онлайн, лидерами остаются бытовая техника и электроника. По данным GfK такие товары покупают 45% украинских интернет-потребителей.

При этом в большинстве случаев заказывают мелкую технику для дома (миксеры, фены, утюги), смартфоны, планшеты и другие гаджеты. На каждое предложение отвечали в среднем 3,6 раза, а средняя сумма покупки в последние 3 месяца года в данной категории составила 2 190 грн.

На втором месте по популярности в интернете - одежду, ее покупает 41% украинских онлайн-покупателей. Косметика и парфюмерия идет на третьем месте с результатом 34%.

По информации из исследования самыми популярными ответами на вопрос: "Какие товары хотели бы вы покупать онлайн, но пока нет возможности?" стали медицинские препараты, заказ доставки готовых блюд, пищевые продукты, обувь и книги в печатном виде.

Напомним:

Количество заказов украинцев на AliExpress за 10 месяцев этого года выросло на 70% - это вывело Украину на 2 место по темпам роста на маректплейсе.

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