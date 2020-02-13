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Ощадбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Четверг, 13 февраля 2020, 14:08
 

Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п. - теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при оплате 20% стоимости жилья.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Кроме того, понимая разнообразные потребности клиентов, Ощадбанк разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%, в том числе в рамках программы "Конечно, 15", - говорится в сообщении.

"Все ожидают перезапуска ипотечного кредитования. Особенно клиенты, ведь им нужны доступные кредиты. Политика НБУ дает банкам четкий сигнал для пересмотра ставок в сторону понижения.

Учитывая тенденции денежного рынка, Ощадбанк одним из первых среди банков начал системное снижение как депозитных, так и кредитных ставок. Продолжение следует", - заявил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Напомним:

Ранее государственный Ощадбанк заявил о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц на фоне снижения Нацбанком учетной ставки до 11%.

Экономическая правда

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ипотека Ощадбанк

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