Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале

Государственная налоговая служба в феврале выполнит план бюджетных поступлений, тогда как поступления от Государственной таможенной службы , как ожидается, будут недовыполнены.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с отчетом в Раде в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"По ГТС мы ожидаем недовыполнения, прежде всего, из-за курсовой разницы, поскольку поступления от импорта товаров значительно меньше (чем планировалось – ред.)", – сказал он, выступая с отчетом в Раде в пятницу.

Гончарук добавил, что еще одним фактором является более низкая стоимость энергоресурсов, которые ранее также были важным источником поступлений от ГТС.

Премьер уточнил, что пока прогнозов исполнения госбюджета по итогам февраля нет.

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Напомним:

Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.