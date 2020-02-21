Международная развлекательная платформа Reddit открыла офис в Киеве

Популярна международная платформа-соцсеть Reddit открыла офис в Киеве и ищет украинских разработчиков.

Об этом сообщает Ain.ua.

"Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код.

Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт", — говорит senior user experience designer Reddit Павел Грозяной.

Сообщается, что офис недавно открылся в Киеве, первые сотрудники работают в "Креативном Квартале" в БЦ "Гулливер", их пока всего двое.

"Когда вернусь из Сан-Франциско, начнем собеседовать и нанимать людей. Нам интересны топ-перформеры в своей области", — рассказывает mobile software engineer Reddit Алексей Павловский.

Сейчас в Киеве открыто две вакансии Reddit: senior frontend engineer и senior backend engineer. До конца года планируют нанять до 10 человек.

Команду будут набирать в подразделение Special Projects, которое занимается будущим платформы.

"Нашу команду можно скорее сравнить со стартапом, или даже лучше с космической программой США. Мы занимаемся экспериментальными технологиями и продуктами. Компания инвестирует в нас много ресурсов и у нас есть возможность нанимать лучших людей", — говорит Грозяной.

"Нам интересно рассказать украинским пользователям о Reddit, что это такое, почему мы — не социальная сеть, не Facebook.

Обычно считают, что это — место для мемов и гифок с котиками, но у нас генерируется огромное количество оригинального контента на серьезные темы, от постройки ракет до выборов президента", — объясняет Грозяной.

Справка.

На ноябрь 2019-го у Reddit порядка 430 млн уникальных пользователей в месяц, 130 000 активных сообществ на различные темы, от компьютерных игр до личных финансов и политики.

В феврале 2019 года компания привлекла 300 млн в ходе раунда D, где лид-инвестором выступила китайская Tencent. Оценка компании составила 2,7 млрд дол.

Напомним, недавно стало известно, что компания "Rakuten", которая владеет мессенджером "Viber", расширяет свое присутствие в Украине и открывает, в дополнение уже существующего офиса в Одессе, R&D-центр в Киеве.