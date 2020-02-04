Японские владельцы "Viber" открывают исследовательский центр в Киеве

Компания "Rakuten", которая владеет мессенджером "Viber", расширяет свое присутствие в Украине и открывает, в дополнение уже существующего офиса в Одессе, R&D-центр в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сегодняшнее событие стало продолжением переговоров между президентом Владимиром Зеленским с основателем компании "Rakuten" Хироши Микитани, которые состоялись в июне прошлого года.

Тогда господин Микитани одобрил инициативу "Государства в смартфоне" и выразил готовность увеличивать свою инвестиционную активность в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним:

В 2014 году Rakuten приобрела Viber за 900 млн долларов

Мессенджер Viber — самое популярное мобильное приложение в Украине. Оно установлено на 97% смартфонов украинцев.

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