Финансисты ставят на дальнейший обвал евро

Хэдж-фонды ожидают дальнейшего ослабления евро даже после худшего за пять лет начала года для единой европейской валюты.

Об этом пишет Bloomberg.

Компании Aberdeen Asset Management и Pinebridge Investments ожидают дальнейшего ослабления единой европейской валюты из-за сохранения факторов, подтолкнувших евро к 34-месячному минимуму по отношению к доллару.

"Даже после того, как утихнут опасения по поводу коронавируса, и экономические последствия эпидемии в Китае будут в полной мере учтены в котировках, евро все равно будет непросто в условиях погони инвесторов за доходностью и привлекательности доллара как защитного актива", – пишет издание.

Такой же сигнал посылает и рынок опционов, где трейдеры увеличивают "медвежьи" позиции в евро. Месячные опционы "пут" пользуются максимальным с сентября спросом по сравнению с "колл", при этом некоторые трейдеры прогнозируют, что евро опустится ниже 1,07 доллара.

"Проблема с длинными позициями по евро заключается в том, что из-за отрицательного кэрри отдачи, возможно, придется ждать слишком долго. Убежден, что для быстрого разворота тренда показателей мало", - отмечает инвестиционный директор Aberdeen в Лондоне Киран Кертис.

Отрицательные ставки Европейского центробанка и выкуп регулятором корпоративных бондов на внутреннем рынке толкают европейских инвесторов в облигации развивающихся стран в евро и долларовые активы с положительной доходностью.

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