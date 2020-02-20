Курс валют на 20 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,47 - 24,49 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,48 - 24,50 гривни;

Евро - 26,43 - 26,44 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,29 - 24,52 гривни. Евро покупают по 26,19 гривни, продают по 26,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,44 - 24,41 гривни, евро - 26,48 - 26,48 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 20 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар.

Гривна ослабла по отношению к евро на 6 копеек: официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривны (на 18 февраля - 26,42 гривны).

Экономическая правда