Отобраны еще 8 стартапов, которые могут получить 50 тысяч долларов господдержки: кто они

Украинский фонд стартапов отобрал 8 стартап-команд, которые будут претендовать на получение государственного гранта в 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Инновационные идеи стартапов, которые будут представлены на Pitch Day, были отобраны 98-ми экспертами из более чем 500 поданных заявок.

На pitch-day будут представлены команды в сфере видеосвязи, агробизнеса, робототехники, облачных сервисов и тому подобное.

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Agrifinance Online - помогает объединить участников сельскохозяйственного рынка Украины (фермеров, инвесторов, трейдеров, дистрибьюторов и страховщиков) на одной платформе. Используя такой новый финансовый инструмент как аграрная расписка, планируют развивать сельскохозяйственный рынок Украины через интегрированную и прозрачную онлайн-экосистему.

RoboBus - инновационная платформа-прицеп с большим количеством современного оборудования, которая является мобильной лабораторией для изучения робототехники, программирование и 3D технологий. Это решение позволит отдаленным населенным пунктам Украины и мира узнать IT- технологии и начать развивать профессиональную ориентацию среди детей и взрослых.

NUWORK - CRM-система управления найма на начальные позиции и при массовом отборе. Работодатель работает с результатами проведенных первичных собеседований, ведет аналитику эффективности каналов привлечения кандидатов и создает новые вакансии с чатбот всего за 2 минуты. Благодаря NUWORK эффективность HR функции поднимается до 70%, один рекрутер может координировать процесс найма до 100 вакансий одновременно.

GoodZone - сервис для видеозвонков, основная цель которого - объединить всех людей, независимо от их статуса в одну большую GoodZone, разрушая "стену" и барьеры в общении. Приложение дает возможность обычным людям общаться с их кумирами в различных форматах.

HarvesTrack - Hardware и Software (IoT) решения для контроля процесса сбора урожая и предупреждению кражи зерна во время уборки. Решение базируется на трех типах сенсоров (датчиков) для комбайна и перегружателя, которые дополнены системой "свой-чужой", а также программного обеспечения для контроля процесса сбора урожая, автоматической индикации ситуаций относительно возможных краж, а также сбора, консолидации и хранении данных работы комбайнов SAAS-решения.

ZALM - новый продукт в сфере безопасности личных вещей. ZALM позволяет повысить безопасность личного рюкзака. Путем простой установки гаджета, которая не требует изменения конструкции или порчи рюкзака, пользователь получает сообщение об открытии любого отделения сумки не только на телефон, но и на специальный хаб, который размещается на лямке рюкзака.

Напомним:

7-го февраля Украинский фонд стартапов определил первые 8 стартапов, которые получат 9 миллионов гривень инвестиций.

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