В Минфине рассказали, чем завершилось прошлогоднее блокирование расходов

По информации Министерства финансов, главные распорядители бюджетных средств (министерства и ведомства - ЭП) предоставили Минфину информацию о том, финансирование каких незащищенных расходов общего фонда и кредитов являются приоритетными до конца 2019 года.

Об этом говорится в бюджетном мониторинга VoxUkraine.

"Да, расходы общего фонда государственного бюджета за 2019-й год были выполнены в объеме 953 млрд грн, или 97% от плана, в том числе финансирование защищенных расходов происходило в автоматическом режиме в сумме 841,6 млрд грн, или 98% от плана", - сообщили в Минфине.

Незащищенные расходы общего фонда государственного бюджета в 2019-м году профинансированы в объеме 111,4 млрд грн, или 90% от плана.

"С 12,4 млрд грн непроведенных незащищенных расходов 7,2 млрд грн приходится на расходы капитального характера", - резюмировали в министерстве.

Напоминаем:

В декабре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаров не проводить ряд незащищенных расходов до конца года.

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