НБУ обжалует решение суда по членам набсовета Ощадбанка

Нацбанк намерен обжаловать в суде высшей инстанции решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение НБУ об отказе в согласовании кандидатур Шевки Аджунера, Дмитрия Власова и Алексея Резникова на соответствующие должности в наблюдательном совете Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк не соглашается с решениями суда ввиду того, что согласование руководителей банков, в том числе главы и членов наблюдательного совета, является исключительно компетенцией Национального банка в соответствии со статьей 42 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", - говорится в сообщении.

"Принимая такие решения, суд берет на себя функции Нацбанка, который является специальным государственным органом, наделенным соответствующими полномочиями банковским законодательством.

Считаем, что реализация судом своих полномочий таким образом противоречит Конституции Украины, а именно требованиям статьи 6, части второй статьи 19, а также не соответствует статье 53 Закона Украины "О Национальном банке Украины", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Также в Нацбанке предоставили детальное разъяснение, почему в августе 2019 года отказали в согласовании Аджунеру, Власову и Резникову.

Среди причин отказа Аджунеру в НБУ назвали конфликт интересов (занимая должность главы наблюдательного совета, Аджунер председательствует также в наблюдательных советах двух крупных государственных компаний, являющихся клиентами банка (ГП "НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрзализныця") и ненадлежащее исполнение обязанностей главы наблюдательного совета Ощадбанка.

"При анализе обстоятельств, при которых наблюдательным советом банка были продлены полномочия главы правления Ощадбанка, Нацбанк пришел к выводу о ненадлежащем исполнении Шевки Аджунером обязанностей главы наблюдательного совета банка.

Речь идет о процедурных нарушениях, которые могли быть причиной принятия указанного кадрового решения с нарушением требований о проведении конкурсного отбора", - говорится в сообщении.

Причинами отказа Дмитрию Власову в НБУ назвали несоответствие уровня профессиональной пригодности и ненадлежащее исполнение обязанностей члена Комитета наблюдательного совета Ощадбанка по назначениям и вознаграждениям и Комитета по рискам.

Причиной отказа Алексею Резникову в Нацбанке назвали ненадлежащее исполнение обязанностей главы Комитета наблюдательного совета Ощадбанка по назначениям и вознаграждениям.

В НБУ подчеркнули, что решение суда первой инстанции не вступили в законную силу. Апелляционные жалобы подадут после получения полного текста решения.

Напомним:

Экс-глава наблюдательного совета Ощадбанка, экс-глава представительства ЕБРР в Украине, глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер выиграл суд у Нацбанка относительно членства в наблюдательном совете Ощадбанка.

В сентябре Аджунер подал иск на Нацбанк - он требовал признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

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Экономическая правда