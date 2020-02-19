Китай готов инвестировать 600 миллионов долларов в украинскую ТЭС, но хочет гарантий от государства

Китай ожидает предоставления Украиной государственных гарантий для инвестирования 600 миллионов долларов в строительство нового блока Славянской ТЭС.

Об этом сообщает советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь, передает Интерфакс-Украина.

"Строительство шестого энергоблока – это новый серьезный потенциальный совместный проект Украины и КНР.

Я уверен, его реализация принесет большую выгоду и для украинского народа, и для китайских предприятий", - отметил он.

Сообщается, что контракт между DEIC и "Донбассэнерго" предусматривает строительство на Славянской ТЭС блоков №6А и №6Б по 330 МВт каждый.

Цена контракта составляет 684,296 млн дол. Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.

Напомним:

В 2018 году компания "Донбассэнерго" заказала китайской Dongfang Electric International Corporation реконструкцию Славянской ТЭС за 19,09 миллиарда гривен. Согласно условиям тендера, блок №6Б планируется ввести в действие в июле 2022 года, а блок №6а — в июле 2023 года.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.