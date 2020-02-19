Кабмин распределил 4 миллиарда господдержки аграриев на 2020-й год

4 миллиарда государственной поддержки аграриев будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", из средств по данному направлению, в частности, планируется компенсировать стоимость введенных в действие около 50 животноводческих ферм и комплексов, а также стоимость строительства пяти животноводческих объектов за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 гг.



В документе отмечается, что на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства будет выделено 1 млрд грн.

Между тем, согласно пояснительной записке, в 2019 году по данному направлению 9,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей купили 26,07 тыс. ед. техники и оборудования на общую сумму 5,8 млрд грн.



На направление финансовой поддержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов планируется направить 1,2 млрд грн, что, по подсчетам правительства, позволит удешевить кредиты в общем объеме более 15,5 млрд грн, в том числе 7,2 млрд грн - краткострочные кредиты, 8,3 млрд грн – среднесрочные и долгосрочные.



Для финансовой поддержки развития фермерских хозяйств будет выделено 185 млн грн, для развития садоводства, виноградарства, и хмелеводства – 400 млн грн. Еще 215 млн грн планируется направить семейным фермерским хозяйствам дополнительной финподдержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц.

Напомним:

Украинские аграрии в 2019 году в рамках программы господдержки приобретения отечественной техники и оборудования приобрели их на сумму более 5,77 млрд грн, что на 31,2% больше, чем в 2018 году.

5-го февраля Кабинет министров на заседании принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.