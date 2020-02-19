Как Украина может расплатиться по ВВП-варрантам: два сценария

Украина может или досрочно выкупить ВВП-варранты, что будет стоить миллиарды долларов, или обменять их на евробонды, что увеличит сумму внешнего долга и изменит принцип выплат.

Об этом говорится в материале ЭП.

После выпуска ВВП-варрантов в 2015 году они торговались плохо - на уровне 30% от номинала, однако на волне новостей о планах добиться роста ВВП на 5-7% и открытия рынка земли цена варрантов на началу 2020 года выросла до 120-130% номинала.

В правительственных и экспертных кругах озвучиваются два сценария по ВВП-варрантов.

Первый - их досрочный выкуп.

"ВВП-варранты нужно было выкупать тогда, когда они стоили дешево. Ранее было предложение направить на это деньги, конфискованные у Януковича, но парламентарии сказали раздать их людям. Где теперь взять деньги - неизвестно", - рассказал собеседник ЭП в правительстве.

Специальный конфискат - средства Януковича, полученные преступным путем. В бюджете 2017 года доход от них закладывался в объеме 22,5 млрд грн. За несколько лет средства были потрачены на различные расходы государственного бюджета.

О сценарии выкупа говорил нынешний глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он назвал ВВП-варранты "миной замедленного действия".

"Эту идею сложно реализовать. Даже когда варранты только выпустили, на их выкуп требовалось более 3 млрд долл. Кто возьмет на себя ответственность потратить на эти, не до конца понятные и непрогнозируемые бумаги, несколько миллиардов долларов?" - риторически спрашивает аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

Второй сценарий - обмен варрантов на евробонды.

"Держатели VRI ждали их конвертации в евробонды. Еще полгода назад инвесторы рассчитывали, что, учитывая возможный рост экономики правительство трансформирует варранты в более понятный для инвесторов инструмент, например, еврооблигации с фиксированной доходностью", - говорит Паращий.

Сейчас варранты не включены в структуру государственного долга, а их конвертация в евробонды будет предусматривать увеличение суммы внешнего долга.

Кроме того, если сейчас VRI работают по принципу "экономика растет - Украина платит, экономика падает ниже 3% - платит", то в случае с евробондам платить придется всегда.

По информации источников, знакомых с позицией Минфина, чиновники заняли выжидательную позицию, в первую очередь - по внутриполитическим причинам.

"Рассматриваются несколько вариантов взятия ситуации под контроль. Варранты не станут проблемой, нужно только достичь компромисса с депутатами", - резюмировал собеседник ЭП в Кабмине.

Читайте подробнее спасли ли ВВП-варранты Украину от дефолта: Горькая конфета: сколько и когда Украина заплатит по ВВП-варрантам Яресько и Яценюка

Напомним:

По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Эту цифру Госстат опубликует весной 2020 года.

Экономическая правда