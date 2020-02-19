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Фонд госимущества продал оздоровительный комплекс НБУ за 17 миллионов

Среда, 19 февраля 2020, 13:31
 

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе комплекс отдыха НБУ "Прикарпатье" в г. Яремче за 17,3 миллионов гривен (+ НДС).

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Фонда Тарас Елейко.

"Вчера состоялся приватизационный аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ "Прикарпатье". Недостроенная база отдыха нашла своего нового владельца за 17.3 млн грн (+ НДС) и уже скоро, надеемся, данный объект станет одним из украшений г. Яремче", - написал Елейко.

Оздоровительный комплекс "Прикарпатье" расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га.

Строительство комплекса незавершено и включает две очереди. Степень готовности первой очереди - 96%.

Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Дом построен по индивидуальному проекту. Общая площадь - 2 029,75 м2.

Напомним:

В июле 2019 года Фонд госимущества выставил на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче, который находился на балансе Нацбанка, по стартовой цене 64,4 млн грн.

Экономическая правда

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Фонд госимущества НБУ недвижимость

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