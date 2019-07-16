Фонд госимущества выставил на продажу оздоровительный комплекс НБУ

Фонд госимущества выставил на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче, который находится на балансе Нацбанка.

Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров.

По его словам, стартовая цена - 64,4 миллиона гривен, аукцион пройдет 13 августа в системе ProZorro.Продажи.

"Это уже не первая попытка продать "Прикарпатье". Оздоровительній комплекс в отличном состоянии, под охраной и поддерживается в надлежащем техническом состоянии, зимой отапливается", - отметил Трубаров.

Он уточнил, что первая очередь строительства - здание корпуса №2 - полностью завершена, укомплектована мебелью, сантехникой, освещением. Но еще проложена часть внешнего канализационного трубопровода (около 200 метров), из-за чего здание не может эксплуатироваться.

Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Дом построен по индивидуальному проекту. Общая площадь - 2 029,75 м2.

"Вторая очередь строительства - это фактически строительство контрольно-пропускного пункта и подземных очистных сооружений и реконструкция открытого водоема, которое инвестор должен завершить в течение 1 года и ввести комплекс в эксплуатацию.

Оздоровительній комплекс "Прикарпатье" расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га", - добавил и.о. главы Фонда госимущества.

Экономическая правда