Гончарук требует от всех ОГА информацию о незаконной добыче ископаемых
Из всех областей Украины, информацию о возможной незаконной добычи полезных ископаемых предоставили премьер-министру только три области.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах.
На сегодня это сделали только три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей - предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов.
До конца этой недели у правительства и руководства Госгеонедра должно быть ВСЯ информация от ВСЕХ областей", - пишет Гончарук.
Гончарук заявил, что все органы государства должны рассматривать борьбу с теневыми рынками, как комплексную стратегию.
"Те, кто думают, что это временные меры для "галочки" - очень ошибаются. Без документов работать никто не будет.Это - новая реальность. Без исключений", - резюмировал глава правительства.
Напомним:
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorro.Продажи.
Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в декабре представил инвестиционный аталас недропользователя и анонсировал проведение первых аукционов по продаже участков в рамках инициативы в марте 2020 года.
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