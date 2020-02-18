Гончарук требует от всех ОГА информацию о незаконной добыче ископаемых

Из всех областей Украины, информацию о возможной незаконной добычи полезных ископаемых предоставили премьер-министру только три области.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах.

На сегодня это сделали только три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей - предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов.

До конца этой недели у правительства и руководства Госгеонедра должно быть ВСЯ информация от ВСЕХ областей", - пишет Гончарук.

Гончарук заявил, что все органы государства должны рассматривать борьбу с теневыми рынками, как комплексную стратегию.

"Те, кто думают, что это временные меры для "галочки" - очень ошибаются. Без документов работать никто не будет.Это - новая реальность. Без исключений", - резюмировал глава правительства.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorro.Продажи.

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в декабре представил инвестиционный аталас недропользователя и анонсировал проведение первых аукционов по продаже участков в рамках инициативы в марте 2020 года.

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