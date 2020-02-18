Минфин получил 1,5 миллиарда от продажи гособлигаций — меньше всего с начала года
По итогам аукциона по продаже гособлигаций Министерство финансов привлекло в госбюджет 1,52 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что на аукционе инвесторам предложили номинированные в гривне гособлигации со сроком оборота 6 месяцев, 1 год и 3 года.
"По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 1 529 млн грн (6-месячные ОВГЗ - 344 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 1 152 млн грн, 3-летние ОВГЗ - 32 млн грн).
Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,82%, 1-летних гривневых ОВГЗ - 9,63%, 3-летних гривневых ОВГЗ - 10,11%", - говорится в сообщении.
Напомним:
По итогам аукциона 11-го февраля в государственный бюджет привлечено 9,2 миллиарда гривень.
Экономическая правда
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