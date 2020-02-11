Минфин продал облигации внутреннего госзайма на более 9 миллиардов
По итогам аукциона 11-го февраля в государственный бюджет привлечено 9,2 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Министерство финансов на аукционе 11-го февраля предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированы в долларах США бумаги выполнения обязательств по которым состоится через 1,2 года.
Всего было привлечено 9,2 млрд грн.
- 3-месячные ОВГЗ - 489 млн грн;
- 1-летние ОВГЗ - 1,119 млрд грн;
- 2-летние ОВГЗ - 456 млн;
- 4-летние ОВГЗ - 2,175 млрд грн.
Номинированные в долларах США - 4,952 млрд грн или 202 млн долл.
Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ - 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ - 10%, 4-летних - 9,99%, а номинированных в долларах США - 3,39%.
Напомним:
28-го января, по итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в государственный бюджет 6,3 млрд грн, впервые за более чем 5 лет выпустив 7-летние гривневые облигации
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