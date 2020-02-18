В "Укравтодоре" рассказали, почему "газпромовские" деньги направили на дороги

Часть от 2,9 миллиарда долларов, которые "Нафтогаз" получил от компании "Газпром", направленная на развитие дорожной инфраструктуры, могут дать толчок всей экономике Украины.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в колонке НВ.

"Это стратегическое решение государства, которое позволит дать толчок не только дорожному строительству но всей экономике Украины. Каждая вложенная гривна в инфраструктуру обеспечивает 2,5 гривны прироста ВВП государства ", - подчеркивает глава госпредприятия.

Кубраков также отмечает, что в итоге такие инвестиции положительно повлияют на соцвыплаты

"При условии реализации амбициозных планов Укравтодора будет создано около 12 тысяч рабочих мест.

В итоге, именно такого рода инвестиции позволяют впоследствии реально повышать социальные выплаты ", - подчеркивает он.

Напомним:

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

5-го февраля президент Владимир Зеленский предложил потратить 2,9 млрд долларов, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.