В УЗ посчитали, сколько украинцы выпили напитков в поездах за год

В 2019 году пассажиры поездов дальнего сообщения выпили почти 13 млн единиц напитков (чая, кофе, минеральной воды) - в среднем это 4,3 тысяч тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"Это примерно 72 цистерны емкостью 60 тонн", - отметили в компании.

Напомним:

Самым популярным рейсом в 2019 году во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров был поезд Ужгород - Лисичанск (1,17 млн пассажиров).

Экономическая правда