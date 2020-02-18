В УЗ посчитали, сколько украинцы выпили напитков в поездах за год
Вторник, 18 февраля 2020, 15:49
В 2019 году пассажиры поездов дальнего сообщения выпили почти 13 млн единиц напитков (чая, кофе, минеральной воды) - в среднем это 4,3 тысяч тонн.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.
"Это примерно 72 цистерны емкостью 60 тонн", - отметили в компании.
Напомним:
Самым популярным рейсом в 2019 году во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров был поезд Ужгород - Лисичанск (1,17 млн пассажиров).
Экономическая правда
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