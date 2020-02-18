Выходной день в США повлиял на валютный рынок в Украине

17 февраля на валютных торгах была благоприятная гривни ситуация, несмотря на выходной день в США.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48.

По данным Finance.ua, торги на межбанке 17 февраля не отметились большими объемами и активностью клиентов. Причина - выходной день в США. Работа по доллару происходила на условиях ТОМ - расчеты по операциям 17 февраля состоятся 18 февраля.

Впрочем, регулятор дважды появлялся на межбанке и выкупал доллар сначала по 24,45 гривни, а потом и по 24,44. В целом НБУ приобрел, по данным издания, от 25 млн долларов до 32 млн долларов.

Официальный курс гривни на 18 февраля был установлен на уровне 24,44 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43.

Экономическая правда