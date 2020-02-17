В "Нафтогазе" прогнозируют увеличение добычи товарного украинского газа

Госпредприятие "Укргазвыдобування" прогнозирует увеличение добычи товарного природного газа в 2020 году на 1,5% - до 13,8 миллиарда кубометров против 13,6 миллиарда кубометров газа по итогам 2019 года.

Об этом заявил руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает УНИАН.

Также ожидается, что валовая добыча газа в 2020 году составит 14,6 миллиарда кубометров, что на 2% меньше, чем в 2019 году.

Разница между товарным газом, который будет поставлен потребителям, и валовой добычей связана, по словам Фаворова, со снижением производственно-технологических расходов газа, которые в 2020 году должны составить 0,6 миллиарда кубометров против 1,1 миллиарда кубометров по итогам 2019 года.

Напомним:

В 2019-м году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%.

5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.

Кабинет министров недоволен работой НАК "Нафтогаз Украины" в сфере реализации программы 20/20 по добыче украинского газа.









