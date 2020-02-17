"АвтоКрАЗ" отвергает обвинения в невыполнении государственных оборонных заказов

Компания "АвтоКрАЗ" заявляет, что информация о том, что предприятие якобы несвоевременно выполнилj 5 заказов, не соответствует действительности и наносит ущерб деловой репутации компании.

Об этом заявила глава наблюдательного совета "АвтоКрАЗ" Зоя Шишкина.

"Начиная с 2018 года на "КрАЗе" появляются проблемы оплаты силовыми ведомствами поставленных автомобилей. В 2018 году Министерство обороны из трех контрактов профинансировало только один. Даже учитывая тот факт, что фактическая стоимость автомобилей была уменьшена на 18% от договорной, предприятие получило от Министерства обороны лишь 50% средств.

Полностью контракты так и не были профинансированы. "АвтоКрАЗ" за собственные средства выполнил заказ и поставил автомобили по Государственному оборонному заказу, ожидая деньги до сих пор", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в 2019 году "КрАЗ" получил по государственному оборонному заказу два заказа на 35 автомобилей.

"Действующим договором предусмотрено предварительное финансирование производства автомобилей в размере 80%. Но предприятие не получило ничего. Одна из заказов "КрАЗ" вообще выполнил за собственные средства. В течение 2018-2019 годов военное ведомство обещало оплатить счета, исправить ситуацию с отсутствием финансирования. Но этого не произошло", - подчеркивают на предприятии.

При этом в "КрАЗе" подчеркивают, что в 2019 году "Богдан-Моторс" получило заказ на поставку 550 единиц военных автомобилей "МАЗ-Богдан" на сумму более 1,5 млрд грн, из которых авансом в "Богдан-Моторс" поступило около 500 млн грн.

"Для нас непонятна позиция Минобороны, которое должно улучшать обороноспособность страны и поддерживать украинского производителя, украинских поставщиков, десятки тысяч рабочих мест и отчисления от них в бюджеты всех уровней.

Вместо этого в рамках государственного оборонного заказа Министерство обороны не заказывает автомобили на предприятии, которое более 50 лет специализируется на изготовлении военных автомобилей, а предпочитает белорусского производителя гражданских, а не военных автомобилей, которые еще и на 80% состоят из комплектующих из России, которая является страной-агрессором для нашего государства", - заявила глава наблюдательного совета компании Зоя Шишкина.

В "КрАЗе" отмечают, что первые поставки автомобилей "МАЗ-Богдан" для нужд военных начались в 2016 году.

"Изначально силовые ведомства закупили 50 МАЗов, потом 100, 120 ... Украинская армия почти полностью обеспечивалась техникой с российскими комплектующими, что ставит под сомнение вопрос национальной безопасности и обороноспособности нашей страны. Авансовые выплаты "Богдан-Моторс" получал от Министерства обороны в полном объеме и своевременно", - говорится в заявлении.

Напомним:

Ранее роект "Марлин" со ссылкой на данные Министерства обороны сообщил, что в 2019 году завод "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" не смогли вовремя выполнить тайній государственный оборонный заказ, такая же ситуация сложилась в 2018 году.

Экономическая правда