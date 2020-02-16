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СБУ разоблачила растрату государственных средств "Укрзализныци" на 600 тысяч

Воскресенье, 16 февраля 2020, 16:12
 
Источник: Украинская правда

Служба безопасности разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на потребности структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

По информации СБУ, эта сделками нанесла ущерб "Укрзализныце" на сумму почти 600 тис. Сейчас директору подрядного предприятия предъявлено подозрениие.

Напоминаем:

11 февраля Служба безопасности разоблачила противоправный механизм, который позволил получить 2,8 миллиарда гривен прибыли, из-за убытков государственному предприятию "Гарантированный покупатель".

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СБУ Укрзализныця

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