СБУ разоблачила растрату государственных средств "Укрзализныци" на 600 тысяч

Источник: Украинская правда

Служба безопасности разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на потребности структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

По информации СБУ, эта сделками нанесла ущерб "Укрзализныце" на сумму почти 600 тис. Сейчас директору подрядного предприятия предъявлено подозрениие.

Напоминаем:

11 февраля Служба безопасности разоблачила противоправный механизм, который позволил получить 2,8 миллиарда гривен прибыли, из-за убытков государственному предприятию "Гарантированный покупатель".