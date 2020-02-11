СБУ вернула почти 3 миллиарда государственному энергопредприятию
Служба безопасности Украины разоблачила противозаконный механизм, который позволил получить 2,8 миллиарда гривен прибыли, из-за убытков государственного предприятия "Гарантированный покупатель".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение июля - декабря 2019-го года представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли в госпредприятие "Гарантированный покупатель" недостоверные данные. Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, поставляли по льготным ценам.
Полученный "излишек" дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости.
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