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СБУ вернула почти 3 миллиарда государственному энергопредприятию

Вторник, 11 февраля 2020, 19:28
 

Служба безопасности Украины разоблачила противозаконный механизм, который позволил получить 2,8 миллиарда гривен прибыли, из-за убытков государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение июля - декабря 2019-го года представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли в госпредприятие "Гарантированный покупатель" недостоверные данные. Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, поставляли по льготным ценам.

Полученный "излишек" дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости.

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СБУ энергетика

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