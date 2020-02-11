СБУ вернула почти 3 миллиарда государственному энергопредприятию

Зарплаты министров и глав госкомпаний: из чего состоят, как начисляются и что с KPI Що треба знати про оклади, премії, винагороди та структуру зарплат урядовців і топменеджерів державних підприємств. ЕП зробила детальний аналіз, звернувшись до профільних фахівців і законів.