Госмолодежьжилье планирует за 3-5 лет обеспечить доступным жильем 50 тысяч семей

Госфонд содействия молодежному жилищному строительству в 2020 году планирует создать электронный кабинет клиента, а за 3-5 лет - обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей.

Об этом заявил глава правления фонда Сергей Комнатный во время презентации отчета о работе фонда, передает "Интерфакс-Украина".

"По поручению премьер-министра была создана рабочая группа под руководством министра экономики, и сейчас мы работаем над концепцией комплексной государственной жилищной программы.

Мы надеемся, что в ближайшие несколько недель сможем принять концепцию и после нее - комплексную программу обеспечения жильем отдельных категорий граждан", - сказал Комнатный.

"Мы ставим себе амбициозную цель: за три-пять лет обеспечить доступным жильем не менее 50 тыс семей с помощью различных финансово-кредитных механизмов", - добавил он.

По его словам, программа предусматривает обобщение всех существующих в стране механизмов обеспечения жильем, выбор оптимальных, четкое определение исполнителей и источников финансирования программ.

Также Госмолодежьжилье планирует разработать электронный кабинет для клиентов.

"Мы хотим создать электронный кабинет клиента, где он с момента подачи заявки до последнего платежа по кредиту сможет общаться с представителями Фонда в онлайн режиме. Надеюсь, в следующем году мы сможем достичь этой амбициозной цели.

Это упростит для граждан возможность участия в программах, а также уничтожит возможные коррупционные риски", - рассказал глава правления фонда.