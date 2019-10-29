Ярославский готов построить новый Донецкий аэропорт

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового Донецкого аэропорта.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Ярославского в кулуарах Первого инвестиционного форума в Мариуполе

Прямая речь: "Я долго думал и решил дать 100 млн долларов и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого".

Детали: Бизнесмен подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.

Ярославский считает, что аэропорт станет символом возвращения мирной жизни.

Что было раньше: в прошлом году Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорта "Харьков", выражал намерение заняться обновлением международного аэропорта в Днипре.

Напомним:

Во время военных действий в 2014-2015 гг. аэропорт Донецк (ДАП) был полностью разрушен.

Оборона ДАП длилась 242 дня. По официальным данным, за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских военных, более полутысячи получили ранения.

Украинская правда