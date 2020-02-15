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Министерство юстиции США обвинило Huawei в краже коммерческой тайны

Суббота, 15 февраля 2020, 10:59
 
Источник: Liga.Tech

Министерство юстиции США обвинило Huawei и две американские дочерние компании в заговоре с целью вымогательства и кражи коммерческой тайны. 

Об этом сообщает ITC со ссылкой на Engadget.

Обвинительный акт из 16 пунктов, поданный вчера дополняет предыдущие обвинения США против Huawei. В документе упоминаются несколько обвиняемых, в том числе финансовый директор Huawei Ваньчжоу Мэн, которой уже предъявлены обвинения в мошенничестве.

Согласно обвинениям Huawei на протяжении десятилетий предпринимала попытки кражи интеллектуальной собственности у шести конкретных, но неназванных американских компаний. Утверждается, что китайская компания завладела коммерческими секретами и авторскими правами, заключив и затем нарушив соглашения о конфиденциальности, наняв сотрудников из конкурирующих компаний. 

В документах также сказано, что попытки китайской компании увенчались успехом. Согласно обвинительному акту, Huawei успешно получила конфиденциальную информацию об исходном коде интернет-маршрутизатора, технологии сотовой антенны и робототехнике. Это позволило компании сократить собственные расходы на исследования и разработки и добиться конкурентного преимущества. 

Напомним:

Компания Huawei приоритетом на 2020 год назвала выживание фирмы, причиной этому стали низкие продажи за год из-за санкций США.

В мае президент США Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за угрозы безопасности компьютерной системы, а компания Huawei попала в черный список.

По данным ЦРУ, китайского гиганта Huawei финансирует китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.

В то же время в Huawei заявили, что компания является независимой от китайского правительства.

В сентябре Huawei на мероприятии в Мюнхене представила смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro - они стали первыми гаджетами компании на Android без сервисов Google из-за санкций США.

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США

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