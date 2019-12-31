В Huawei приоритетом на 2020 год назвали выживание – из-за санкций США

Компания Huawei приоритетом на 2020 год назвала выживание фирмы, причиной этому стали низкие продажи за год из-за санкций США.

Об этом сообщил Bloomberg.

Отмечается, что продажи Huawei выросли на 18% до 850 млрд юаней (около 120 млрд долларов), но темпы роста сократились во второй половине 2019 года.

"Выживание станет нашей первоочередной задачей. Мы не будем расти так быстро, как в первой половине 2019 года", - подчеркнул глава правления компании Эрик Сюй.

По его словам, в 2020 году компания планирует сократить 10% наименее эффективных сотрудников. Некоторые подразделения объединят, а работников переведут в другие отделы.

Напомним:

В мае президент США Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за угрозы безопасности компьютерной системы, а компания Huawei попала в черный список.

По данным ЦРУ, китайского гиганта Huawei финансирует китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.

В то же время в Huawei заявили, что компания является независимой от китайского правительства.

В сентябре Huawei на мероприятии в Мюнхене представила смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro - они стали первыми гаджетами компании на Android без сервисов Google из-за санкций США.

Экономическая правда