Блокировка телевизоров Samsung: мнение Huawei, Xiaomi и Lenovo

Источник:sostav.ua

Компании Huawei, Xiaomi и Lenovo не будут блокировать работу гаджетов собственного производства, приобретенных в Украине.

Об этом сообщается в материале ЭП.

ЭП направила запросы в Huawei, Xiaomi, LG, Sony, Lenovo с двумя вопросами: блокируют ли компании собственные гаджеты, приобретенные украинскими потребителями, и поддерживают ли действия Samsung.

Директор по продажам компании "Huawei CBG в Украине" Владимир Сорокин отметил, что продукция, которая официально импортируется в Украину, проходит процедуру сертификации и соответствует национальным требованиям по ее безопасности.

Также он отметил, что Huawei не блокирует работу гаджетов собственного производства, приобретенных в Украине.

"Нужно понимать, что производители тратят много ресурсов на лицензирование ПО официального товара, подписывают контракты с глобальными и локальными поставщиками контента, тратят большие средства на то, чтобы в сервисных центрах всегда были запасные части для гарантийного и негарантийного ремонтов официального товара", — заявил менеджер.

По его словам, покупатель может самостоятельно ввозить устройства для собственного пользования, однако в таком случае он должен понимать риски: отсутствие гарантии от производителя и запасных частей для ремонта.

Если модель устройства не ввозилась официально, то сервисный центр не может бесплатно заказать для нее запасные части.

"Производители не имеют возможности контролировать товар, ввезенный с нарушением таможенного и налогового законодательства.

Международным компаниям, которые придерживаются всех требований законодательства и имеют конкурентные предложения, трудно работать в условиях конкурентного рынка", — отметил Сорокин.

PR-отдел ГК "Алло" сообщил, что Xiaomi не планирует блокировать работу телевизоров или других гаджетов собственного производства, приобретенных потребителями в Украине в официальных магазинах "Алло", Mi Store и других партнеров.

Однако в "Алло" отметили, что не отвечают за технику, приобретенную потребителями через неофициальные каналы продаж.

В Lenovo ответили, что компания также не планирует блокировать работу своей техники, купленной в Украине.

"Но на устройствах могут быть установлены сервисы и ПО, использование которых имеет территориальные особенности или ограничения.

Чаще всего это касается встроенных сервисов, специфичных для отдельной страны/стран или тех, которые имеют лицензионные и языковые ограничения", – подчеркнул генеральный директор компании Lenovo в Украине Тарас Джамалов.

В компании сообщили, что для того чтобы быть уверенными в отсутствии каких-либо ограничений, и, одновременно с этим, не беспокоиться о происхождении устройства и послепродажном сервисе, мы рекомендуем пользователям покупать технику в официальных точках продаж", – подытожил Джамалов.

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Нaпомним:

В начале февраля 2020 компания Samsung частично заблокировала работу телевизоров собственного производства, которые приобрели украинцы в неофициальных дистрибьюторов.

Под неофициальным телевизорами SmartTV (техникой / товарами и т.п.) понимаются товары, которые не соответствуют украинскому законодательству и / или могут нести риск для пользователя.

Неофициальные товары могут импортироваться как для личного использования, а фактически - для дальнейшей продажи (коммерческой деятельности), а значит без уплаты пошлины и НДС, что приводит к недополучению средств бюджетом. В свою очередь, официально импортированная техника предназначена для реализации на территории Украины и импортируется с уплатой всех пошлин.

При этом единственным официальным импортером телевизоров Samsung является "Samsung Electronics Украина Компани"

Экономическая правда