"Укртелеком" вернули государству

Хозяйственный суд Киева вернул пакет акций компании "Укртелеком" в государственную собственность, разорвав этим решением договор купли-продажи акций "Укртелекома" в марте 2011 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Также суд обязал ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ОАО "Укртелеком" на счет государства Украина, взыскать с ООО "ЕСУ" пеню в размере 81,9 млн долларов, а также взыскать с ООО "ЕСУ" в пользу Фонда 243,2 тыс. гривен расходов по уплате судебного сбора.

Основанием для обращения Фонда государственного имущества в Хозяйственный суд с соответствующим исковым заявлением стало невыполнение покупателем - ООО "ЕСУ" - условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком" и Концепцией послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью Договора.

Проверка Фонда госимущества установила следующие нарушения: компания "ЕСУ" не выполнила инвестиционный план, который предусматривал внесение в течение 5 лет инвестиций в сумме не менее 450 млн. долларов. "Укртелеком" также не выполнил прямое условие договора, предусматривающее передачу телекоммуникационной сети специального назначения в собственность государства.

Производство по делу о расторжении договора купли-продажи по иску Фонда возбуждено Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 18.08.2017.

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 13.11.2017 принято к производству апелляционную жалобу ООО "ЕСУ".

Как отметили в Фонде госимущества, Фонд в соответствии с процедурой принимать все меры для возвращения пакета акций ОАО "Укртелеком" в государственную собственность.

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