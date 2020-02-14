Лещенко считает, что Коломойский не получит Приватбанк

Олигарх Игорь Коломойский пытается за счет страны решить свои проблемы, но компенсацию за Приватбанк или само финучреждение обратно в собственность не получит.

Об этом заявил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в интервью Экономической правде.

"...Коломойский, вопреки ожиданиям многих от Зеленского и его власти, не получит главный приз, который он хотел получить, – возврат Приватбанка или деньги за Приватбанк", – считает Лещенко.

По его мнению, Коломойский просчитался, рассчитывая, что Зеленский или глава его офиса Андрей Богдан (интервью состоялось до ухода Богдана с должности. – ЭП) будут просто исполнять его указания.

"Мне кажется, сейчас происходит обратный процесс", – сказал Лещенко.

Также он прокомментировал влияние олигарха на государственную энергокомпанию "Центрэнерго".

"Из того, что я отрывками слышал, я не претендую на полноту всей информации, но методы работы Коломойского и Порошенко с "Центрэнерго" разные. То есть у Порошенко, когда он был президентом, на "Центрэнерго" зарабатывали и на входе (при продаже "Центрэнерго" угля. – ЭП), и на выходе (при реализации произведенной "Центрэнерго" электроэнергии. – ЭП).

Они поставляли уголь по сомнительным схемам через Кропачева. Скорее всего, это был уголь с оккупированных территорий по поддельным документам как российский уголь. Поэтому нельзя исключать, что в этом угле была заложена гипермаржинальность, скажем так", – заявил Лещенко.

Сейчас же, по словам Лещенко, уголь завозится напрямую из России.

"За это направление у Коломойского якобы отвечает Евгений Геллер, бывший депутат. Коломойскому это нужно с целью поставок электроэнергии на его ферросплавные заводы. Я считаю, что "Центрэнерго" не должны управлять менеджеры Коломойского. Насколько я знаю, эта тема поднималась на совещании, которое было с участием президента Зеленского", – сказал член наблюдательного совета УЗ.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко: Признаю свою неправоту – Коломойский Кадыровым не стал

Экономическая правда